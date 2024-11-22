Испания меняет министра экологического перехода

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С 1 декабря должность вице-премьера и главы Министерства по экологическим преобразованиям займёт Сара Аагесен — госсекретарь по энергетике и инженер-химик по образованию.
Она сменит на этом посту Тересу Риберу, которую оппозиция критикует за неспособность отказаться от российских энергоресурсов и за бездействие, стоившее жизни более 220 человек во время наводнения (не осушила вовремя овраг Пойо).
Теперь Рибера станет вице-президентом в новом исполнительном комитете ЕС и возьмет на себя ответственность за "чистый переход" всей Европы.