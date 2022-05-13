Испания и Италия задумались о создани нового газопровода

Итальянская компания Snam и испанская Enagas подписали протокол о намерениях изучить технические возможности создания газопровода между Испанией и Италией. Об этом сообщило в четверг агентство ANSA.

Ранее уже поднимался вопрос о возможности проведения дополнительного канала между Испанией и Италией в связи с задачей сократить зависимость от российского газа, на который приходится 40% всего итальянского импорта. В частности, говорилось о возможности строительства подводного газопровода для доставки топлива из Испании, путем конвертирования приостановленного в 2019 году проекта по созданию соединения Midcat из Барселоны во Францию через Пиренеи для доставки газа из Алжира.

Итальянские власти обещают заместить российский газ (почти 30 млрд куб. м. в год) в течение не более чем двух лет.

Источник: ТАСС