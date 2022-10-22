Испания, Франция и Португалия будут строить зеленый энергетический коридор

Испания, Франция и Португалия достигли соглашения по замене проекта газопровода Midcat через Пиренеи новым "зеленым энергетическим коридором", который позволит транспортировать газ и водород из Барселоны в Марсель.

Об этом заявил председатель правительства Испании Педро Санчес по прибытии на двухдневный саммит Евросоюза в Брюсселе. Ранее он встретился в бельгийской столице с президентом Франции Эмманюэлем Макроном и главой кабмина Португалии Антониу Коштой. "Мы достигли соглашения о замене проекта Midcat новым проектом, который будет называться "зеленым энергетическим коридором", который свяжет Пиренейский полуостров с Францией и, следовательно, с европейским энергетическим рынком, предлагая альтернативу Барселона - Марсель", - отметил Санчес. Как сообщает La Vanguardia, новый подземный трубопровод получит название BarMar.

По словам, Санчеса Мадрид, Лиссабон и Париж договорились "создать трубопровод для [транспортировки] "зеленого" водорода, а также во время переходного [периода для транспортировки] газа, необходимого европейскому энергетическому рынку, между Барселоной и Марселем". Санчес добавил, что встретится вновь с Макроном и Коштой 8 и 9 декабря в Аликанте, где состоится саммит Средиземноморской группы (MED-9).

Проект Midcat был парализован в 2019 году. Ранее агентство Europa Press писало, что Германия и Испания выступают за строительство данного газопровода с последующим вводом в эксплуатацию в 2025 году. Мадрид и Берлин призвали все вовлеченные стороны к переговорам, таким образом усиливая давление на Макрона, который не поддерживал проект.

Источник: ТАСС