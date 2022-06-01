Испанцы разлюбили апельсины

Представители испанского агросектора на днях собрались в Валенсии, чтобы обсудить насущные вопросы.Среди последних тенденций особенно выделяется резкое снижение потребления апельсинов. Сейчас их все больше используют для соков, а есть предпочитают мандарины. Фермеры относятся к этому с пониманием: «их проще чистить и в них почти нет косточек». По их словам, «потребители — капризные, как дети».

Рынку приходится подстраиваться под меняющиеся вкусы. На встрече был представлен новый сорт — мандарин Kinnow Low Seed. Ещё меньше косточек. Ещё легче чистится. Ещё слаще.