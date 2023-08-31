Испанцам пообещали остановить рост цен

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Инфляция в Испании сохранится на текущем уровне во второй половине 2023 года, заявила и.о. министра экономики Надя Кальвиньо в эфире Cadena SER. По итогам августа годовая инфляция в Испании составила 2,6%, что на 0,3 пункта выше показателя июля.
«Граждане заметят, что цены растут меньше, чем в прошлом году. Некоторые товары будут стоить меньше, другие стабилизируются. В конце года инфляция сохранится, но затем она вернется к более нормальным показателям», — пообещала Кальвиньо.