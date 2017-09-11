Испанцы платят за Интернет на 24% больше своих соседей по континенту

Испанцы платят за Интернет в среднем на 24% больше, чем жители Италии, Франции, Великобритании и Германии, сообщает газета 20 Minutos со ссылкой на данные портала Kelisto.es. Средняя месячная стоимость обслуживания составляет 49,95 евро в месяц, в то время как по Европе эта цифра не превышает 37,67 евро. Немецким пользователям, в свою очередь, подобные услуги обходятся в 42,29 евро в месяц, британским – в 32,85, итальянским – в 27,43, а французским – в 27,43 евро.