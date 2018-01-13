iPhone X не вошел в топ-10 самых продаваемых телефонов Испании

Смартфон iPhone X, продажи которого начались 3 ноября, в месяц своего запуска не вошел в первую десятку самых продаваемых аппаратов Испании. Как сообщает газета ABC со ссылкой на данные консалтинговой компании Kantar, столь скромные результаты объясняются конкуренцией со стороны таких брендов, как Samsung и Huawei, а также приходом китайской марки Xiaomi, с ноября прошлого года официально представленной на рынке страны. Несмотря на все вышеозначенное, iPhone X, флагман от Apple, активно продается в Великобритании, Японии и Китае.