Google проложит подводный кабель между Испанией и США

Американская Google проложит новый волоконно-оптический кабель, который соединит США с Великобританией и Испанией.
Как сообщается в блоге компании, кабель будет назван в честь одного из первых в США специалистов по информатике Грейс Хоппер.
Grace Hopper будет одним из первых кабелей, проложенных между США и Великобританией с 2003 года, отметили в компании. Это будет первая инвестиция Google в частный подводный кабель, идущий в Великобританию, и первый кабель, который компания проложит до Испании. В Испании он будет интегрирован в центр облачных технологий, который Google намерен создать около Мадрида.
Google ранее подписала соглашение с американской SubCom, специализирующейся на прокладке подводных кабелей. Компания планирует завершить строительство в 2022 году.
Источник: «Интерфакс»Темы: Бизнес В мире