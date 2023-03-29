Где выгоднее покупать оливковое масло в Испании?

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Портал Consumidor Global сравнил цены на оливковое масло Extra Virgin в разных супермаркетах Испании.
Лучшую цену предлагает Carrefour — 5,31 евро за литр. Речь идёт о масле Aromas del sur, которое продаётся в пятилитровых бутылках.
В Mercadona литровую бутылку масла Hacendado можно купить за 5,63 евро. Такая же цена на масло в магазинах Alcampo, Eroski и Consum (масло называется там так и называется: Alcampo, Eroski, Consum).
В Lidl литр масла Olisone стоит 6,65 евро.