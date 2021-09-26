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Новости Испании » Новости » Бизнес » Где искать работу в Испании? 15 лучших сайтов

Где искать работу в Испании? 15 лучших сайтов

21:15 26.09.2021

Самый очевидный, простой и быстрый способ найти работу в Испании — разместить резюме и регулярно просматривать вакансии на профильных сайтах. Остаётся только выбрать самые крупные и надёжные. 

В этом поможет список, составленный noticia.ru, в котором собраны 15 лучших платформ для работодателей и соискателей — от мировых гигантов до менее известных, но весьма эффективных, площадок.

 

Топ-15 поисковиков работы в Испании

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  1. LinkedIn. Платформа основана в 2003 году и уже давно перестала быть просто местом для поиска вакансий. Здесь общаются профессионалы, заводят деловые знакомства, обрастая нужными связями. Только в Испании на сайте LinkedIn зарегистрированы 12 миллионов человек. 
  2. Infojobs. Один из крупнейших сайтов для поиска работы по самым разным критериям. Отличается выдающимися возможностями структурировать систему фильтров и найти именно то, что нужно вам.
  3. Indeed. Большой агрегатор поисковиков вакансий. Собирает все подходящие варианты с других сайтов и предлагает вам на выбор. Идеально подойдёт, если вы не хотите долго гуглить, а предпочитаете получить сразу много предложений с разных порталов.
  4. TrabajarporelMundo. Сайт предлагает большой набор вакансий, в том числе для удалённой работы и работы с возможность переезда. Начните свой поиск в этого ресурса, если вы хотите поменять не только работу, но и место жительства. А также, если ищете дистанционную работу.
  5. Empleate. Это официальный сайт правительства Испании с вакансиями в пределах страны. Тут зарегистрированы более 623 тысяч человек и 44 тысячи компаний. Регулярно появляются тысячи новых вакансий. Можно выбрать город, сектор экономики, а также пройти тест, по результатам которого будут предложены подходящие вакансии.
  6. Ranstad. Портал с упором на сезонную работу. Можно отправить своё резюме или сразу поискать работу с разбивкой по провинциям и сферам деятельности. 
  7. Monster. Международный поисковик вакансий, у которого есть испанская версия. Не самый крупный, но иногда здесь встречаются уникальные вакансии. 
  8. Adecco. Как и Ranstad, прежде всего, заточен на поиск сезонной работы. Можно искать по отдельным компаниями, по локации или по секторам. На портале есть визуальное пространство для выявления ваших сильных профессиональных качеств и дальнейшей профориентации. 
  9. Infoempleo. Можно найти работу как в Испании, так и за её пределами. Есть возможность загрузить своё резюме, искать работу по категориям и провинциям, найти стажировку, если вы ещё только учитесь. 
  10. EURES. Европейский поисковик с богатым выбором вакансий по всем региону и Испании в частности.
  11. Jooble. Ещё один агрегатор вакансий на территории Испании. Робот анализирует тысячи сайтов и страниц, фильтрует результаты поиска и предлагает вам самые подходящие варианты. В Испании на момент написания статьи поисковик нашёл около 75 тысяч вакансий с 3 тысяч сайтов!
  12. Domestika. Создан в первую очередь для представителей творческих специальностей и IT. Тут вы быстро найдёте работу, например, в качестве графического дизайнера или веб-разработчика. 
  13. Jobandtalent. Быстрорастущий испанский стартап, который в этом году привлёк инвестиции в размере 188 миллионов евро. Каждый день сотни компаний размещают здесь свои предложения. Можно искать вакации по классической схеме или настроить автоматический поиск через бесплатное мобильное приложение. 
  14. Tecnoempleo. Если вы ищете работу в сфере информационных технологий, не проходите мимо этого сайта. На момент написания статьи на нём было открыто около 2000 таких вакансий. 
  15. Empleos. Эта площадка отличается удобным поисковым функционалом и возможностью предлагать свои услуги разным работодателям. 

Темы: Бизнес
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