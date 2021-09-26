Где искать работу в Испании? 15 лучших сайтов

В этом поможет список, составленный noticia.ru, в котором собраны 15 лучших платформ для работодателей и соискателей — от мировых гигантов до менее известных, но весьма эффективных, площадок.
Топ-15 поисковиков работы в Испании
·
- LinkedIn. Платформа основана в 2003 году и уже давно перестала быть просто местом для поиска вакансий. Здесь общаются профессионалы, заводят деловые знакомства, обрастая нужными связями. Только в Испании на сайте LinkedIn зарегистрированы 12 миллионов человек.
- Infojobs. Один из крупнейших сайтов для поиска работы по самым разным критериям. Отличается выдающимися возможностями структурировать систему фильтров и найти именно то, что нужно вам.
- Indeed. Большой агрегатор поисковиков вакансий. Собирает все подходящие варианты с других сайтов и предлагает вам на выбор. Идеально подойдёт, если вы не хотите долго гуглить, а предпочитаете получить сразу много предложений с разных порталов.
- TrabajarporelMundo. Сайт предлагает большой набор вакансий, в том числе для удалённой работы и работы с возможность переезда. Начните свой поиск в этого ресурса, если вы хотите поменять не только работу, но и место жительства. А также, если ищете дистанционную работу.
- Empleate. Это официальный сайт правительства Испании с вакансиями в пределах страны. Тут зарегистрированы более 623 тысяч человек и 44 тысячи компаний. Регулярно появляются тысячи новых вакансий. Можно выбрать город, сектор экономики, а также пройти тест, по результатам которого будут предложены подходящие вакансии.
- Ranstad. Портал с упором на сезонную работу. Можно отправить своё резюме или сразу поискать работу с разбивкой по провинциям и сферам деятельности.
- Monster. Международный поисковик вакансий, у которого есть испанская версия. Не самый крупный, но иногда здесь встречаются уникальные вакансии.
- Adecco. Как и Ranstad, прежде всего, заточен на поиск сезонной работы. Можно искать по отдельным компаниями, по локации или по секторам. На портале есть визуальное пространство для выявления ваших сильных профессиональных качеств и дальнейшей профориентации.
- Infoempleo. Можно найти работу как в Испании, так и за её пределами. Есть возможность загрузить своё резюме, искать работу по категориям и провинциям, найти стажировку, если вы ещё только учитесь.
- EURES. Европейский поисковик с богатым выбором вакансий по всем региону и Испании в частности.
- Jooble. Ещё один агрегатор вакансий на территории Испании. Робот анализирует тысячи сайтов и страниц, фильтрует результаты поиска и предлагает вам самые подходящие варианты. В Испании на момент написания статьи поисковик нашёл около 75 тысяч вакансий с 3 тысяч сайтов!
- Domestika. Создан в первую очередь для представителей творческих специальностей и IT. Тут вы быстро найдёте работу, например, в качестве графического дизайнера или веб-разработчика.
- Jobandtalent. Быстрорастущий испанский стартап, который в этом году привлёк инвестиции в размере 188 миллионов евро. Каждый день сотни компаний размещают здесь свои предложения. Можно искать вакации по классической схеме или настроить автоматический поиск через бесплатное мобильное приложение.
- Tecnoempleo. Если вы ищете работу в сфере информационных технологий, не проходите мимо этого сайта. На момент написания статьи на нём было открыто около 2000 таких вакансий.
- Empleos. Эта площадка отличается удобным поисковым функционалом и возможностью предлагать свои услуги разным работодателям.
…