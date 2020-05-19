Европейские регуляторы сняли запрет на «короткие» продажи акций

В Европе сняли запрет на «короткие» продажи, который вводили в разгар пандемии.
На европейских биржах снова разрешили игру против тех или иных активов. Два месяца назад «короткие» продажи акций были запрещены, чтобы защитить рынки от спекулянтов, пишет РБК.
Регуляторы Франции, Австрии, Бельгии, Греции, Италии и Испании решили не продлевать введенный два месяца назад запрет на «короткие» продажи акций. Об этом сказано в сообщении Управления по финансовым рынка Франции.
Ведомство отмечает, что после введения запрета рынки частично сократили потери, при этом торговые объемы и показатели волатильности снизились. Индекс волатильности французского рынка акций упал с 84 до 30 пунктов, а средние дневные объемы торгов французского индекса CAC40 сократились с €12 млн до €4 млн. Аналогичная нормализация наблюдалась на рынках других стран, которые запретили «короткие» позиции.
Запрет был введен европейскими странами 17 марта. Это произошло на фоне масштабного обвала европейских фондовых рынков. Из-за пандемии COVID-19 среди инвесторов начались паника и массовые распродажи рисковых активов. В марте британский индекс FTSE 100 упал на 24%, немецкий DAX — на 27%, французский CAC 40 обвалился на 28%.
Чтобы защитить рынок от спекулятивных продаж, регуляторы ввели запрет на « шорты ». На аналогичные меры пошли на биржах и за пределами Европы, например в Турции и Южной Корее.
Россия запрет на необеспеченные «короткие» продажи акций вводить не стала, хотя такой прецедент был в кризисном 2008 году. 17 сентября 2008 года Федеральная служба по финансовым рынкам (ФСФР) запретила «короткие» продажи ценных бумаг . Меры были приняты для предотвращения панических продаж акций и, как следствие этого, значительного несправедливого снижения их стоимости, пояснял тогда регулятор. Запрет был установлен на полгода. В марте 2009-го он был продлен, а отменен только в начале лета того же года.Темы: Бизнес