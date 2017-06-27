Еврокомиссия выделит более 80 млн евро на интересующую Испанию проекты

Европейская комиссия выделит 81,3 миллиона евро на финансирование 17 проектов, представляющих интерес для Испании. Как сообщают информационные агентства страны, в их числе – инициатива по вложению примерно 11,3 миллиона евро в развитие Европейской системы управления железнодорожным движением (ERTMS), в основном в Средиземноморском коридоре, и еще почти 1,2 миллиона в разработку автоматизированной системы управления трафиком в порту Севильи, также в рамках вышеупомянутого коридора.