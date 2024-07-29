Эстремадура заплатит цифровым кочевникам по 10 тысяч евро

Эти деньги раздадут 200 кочевникам, которые переедут в Эстремадуру и продержатся там два года. Так чиновники хотят привлечь в регион айтишников на удалёнке и оживить местную экономику, в идеале — вдохнуть жизнь в испанкую глубинку.

Условия такие. Кочевники, подавшие заявку на субсидии, должны прожить в Эстремадуре два года, сохраняя удалённую работу. В этом случае женщины и мужчины до 30 лет получат по 10 тыс. евро. А мужчины старше 30 лет — 8 тыс. Если они продержатся ещё год, то могут рассчитывать на дополнительные 5 тыс. евро (а мужчины старше 30-ти — на 4 тыс.)