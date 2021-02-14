Эксперты сравнили цены на машины в России, Украине и Испании

Последние новости Испании на русском языке
Стало известно, насколько отличаются цены на один и тот же автомобиль в России, Украине и Испании.
Эксперты портала Autonews сравнили стоимость автомобилей в России, стране производителе, в Украине и еще одной стране мира. Для сравнения выбрали максимально близкие комплектации, а цены посчитаны по курсу валют на 9 февраля 2021 года и представлены в рублях. Мы выбрали из списка три автомобиля, для которых приведены цены в Испании. Это BMW 3-Series, Mercedes-Benz E 200 и Porsche Carrera 911.