Экономисты обещают Испании тяжелый и долгий выход из кризиса

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Экономический кризис в Испании будет долгим, считают аналитики. Так, МВФ прогнозирует рост ВВП на 6,4% в этом году, а Независимое управление налоговой отвественности (AiReF) — на 6,6%. Но обе организации признают, что экономика страны точно не восстановится до 2023 года, а дефицит бюджета в Испании будет самым высоким среди соседних стран до 2026 года.
Мария Хесус Арройо, профессор экономики в CEU University San Pablo, рассказал изданию 20minutos, что Испании потребуется время, для восстановления ритма и определённые меры для сокращения дефицита. «Экономика Испании страдает от серьезной структурной негибкости, которая задерживает восстановление и заставляет нас позже выходить из кризиса и сталкиваться с серьезными проблемами, такими как безработица», - объяснил эксперт.
МВФ прогнозирует, что Испания будет показывать существенный рост дефицита до 2026 года. При этом все эксперты сходятся во мнении, что многое зависит от того, как пойдет кампания по вакцинации населения и восстановление туристического сектора.
Ситуацию в Испании усугубляют последствия рецессии 2008 года, которые все еще сохраняются.