Декабрьская инфляция в Испании — одна из самых высоких в Европе

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Испания переживает рост цен, который аналитики статистического агентства Eurostar определяют как один из самых высоких во всём Евросоюзе.
В декабре 2021 года инфляция в Испании составила 6,7% по сравнению с декабрём 2020-го. Больше цены выросли только в Прибалтике: в Эстонии на 12%, в Литве на 10,7% и в Латвии на 7,7%.
Цены в Испании выросли больше, чем в Бельгии (на 6,5%), Нидерландах (на 6,4%), Германии (на 5,7%), Италии (на 4,2%) и Франции (на 3,4%).
Если сравнивать годовую инфляцию, то здесь в Испании не так всё плохо. В 2021 году она составила 3%. А это меньше, чем, например, в Германии (3,2%) и Бельгии (3,1%).