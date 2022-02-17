Цены на бензин в Испании бьют рекорды

Цены на бензин и дизельное топливо в Испании бьют новые исторические рекорды из-за роста цен на нефть, которые приближаются к 100 долларам за баррель.

Средняя цена литра бензина сейчас составляет 1,575 евро, что на 1,09% больше, чем на прошлой неделе, передаёт агентство Europa Press. Средняя цена литра дизельного топлива на этой неделе составила 1,462 евро, увеличившись на 1,24%.

С начала года средняя цена литра бензина выросла на 6,5%, а дизеля – на 8,5%.