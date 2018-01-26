Число безработных в Испании сократилось на 11%

В 2017 году безработных в Испании стало меньше на 471 тысячу человек. По сравнению с предыдущим годом безработица в стране сократилась на 11%. Несмотря на положительные результаты, в минувшем году сокращение безработицы оказалось менее существенным, чем в предыдущие три года. В 2016 году число безработных испанцев уменьшилось на 541 тысячу человек, в 2015 – на 678 тысяч, а в 2014 – на 478 тысяч.