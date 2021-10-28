Безработица в Испании значительно снизилась

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В третьем квартале текущего года число безработных в Испании уменьшилось на 127 100 человек, или на 3,6% по сравнению с предыдущим кварталом. Об этом сообщает в четверг Национальный институт статистики (INE).
Это снижение стало максимальным с 2018 года, когда число безработных уменьшилось на 164 100 человек.
Между тем число трудоустроенных в Испании впервые с 2008 года превысило 20 миллионов человек (рост составил 359 300 человек).
По итогам сентября в стране официально работали 20 031 000 человек. А общее число безработных составляло 3 416 700 человек.