Безработица в Испании в марте снизилась

Последние новости Испании на русском языке
Число безработных, официально зарегистрированных на бирже труда в Испании, в марте сократилось на 59 149 человек (или 1,5%). Это лучший результат с 2015 года. Кроме того, безработица откатилась ниже психологически важной отметки в 4 миллиона человек и составила 3 949 640. Об этом говорится в сообщении Министерства труда. Это снижение безработицы положило конец пятимесячной серии роста.
Однако безработица в марте выросла в сельскохозяйственном секторе (на 1,2%) а также среди тех, кто раньше нигде не работал (на 1%). В сфере услуг безработица снизилась на 1,9%, в строительстве — на 2,4%, в промышленности — на 1,1%.
Тем не менее, был в марте один регион-аутсайдер, показавший рост — Страна Басков. Там прибавилось 993 безработных.