Безработица в Испании в феврале значительно снизилась

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Число официально зарегистрированных безработных в Испании в феврале сократилось на 11 394 человека. Это один из лучших показателей за всю историческую серию, берущую начало в 2001 году.
На сегодняшний день на испанской бирже труда официально зарегистрированы 3,1 млн безработных. Это минимальный показатель для февраля с 2008 года, когда разразился экономический кризис.
По сравнению с февралём прошлого года число безработных сократилось на 897 тысяч человек. А по сравнению с февралём 2020-го — на 134 тысячи.