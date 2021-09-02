Безработица в Испании стремительно снижается

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Министерство труда и социальной экономики Испании опубликовало в четверг утром данные по безработице за август прошлого года. Они отражают восстановление испанской экономики после пандемии.
В августе в Испании стало на 82 583 безработных меньше. Это самое существенное падение для августа с 1999 года. Сейчас общее число официально зарегистрированных безработных в стране составляет 3 333 915 человек. Это на 268 111 человек больше, чем до коронавируса.
Министр финансов Испании Мария Хесус Монтеро считает августовские данные «великолепными». По её словам, они подтверждают, что страна выходит из кризиса.