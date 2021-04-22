BBVA уволит 3798 сотрудников и закроет 530 офисов

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Испанская банковская группа BBVA сообщила о массовых увольнениях. Всего планируется сократить 3798 сотрудников и закрыть 530 офисов. Руководство банка обьясняет это решение сокращением расходов и переходом на цифровые технологии.
Весь штат BBVA насчитывает 23 тысяч человек. Он будет сокращен более чем на 16%. А сеть офисов уменьшится на 21%. В банке заявляют, что это неизбежный процесс, связанный с общей трансформацией банковской сферы, переходом на новые технологии растущей конкуренцией.
В январе BBVA стал первым испанским банком, который взимает с частных вкладчиков комиссию за обслуживание. Правда, в категорию «платных» попали только крупные клиенты с депозитами на сумму более 100 тысяч евро.