Барселону и Италию может соединить подводный газопровод

Министр отметила, что новый газопровод может соединить регазификационные терминалы в Барселоне и Ливорно. Сейчас между городами газ перевозят с помощью танкеров. По ее словам, проект позволит сократить расходы в среднесрочной и долгосрочной перспективе.

Такой шаг со стороны Испании направлен на спасение стран ЕС от энергетического кризиса на фоне резкого сокращения поставок топлива в регион. Рибера отметила, что поставки газа в первую очередь нужны Европе, а не Испании. При этом для стран союза есть более простой вариант получения газа из Испании. Рибера заявила, что строительство газопровода, проект которого не одобрила Франция, мог бы увеличить прокачку в два раза и был бы уже запущен к 2023-2024 году.

Речь идет о газопроводе Midcat, проектирование которого было отложено в 2019 году. Проект оказался нерентабельным, поскольку традиционные источники энергии стали быстро заменяться возобновляемыми. В феврале 2022 года, в связи с началом спецоперации на Украине и ограничением поставок российского газа США предложили Европе вернуться к строительству Midcat в качестве альтернативы, чтобы диверсифицировать импорт.

По словам Риберы, трубопровод мог бы эксплуатироваться 30-40 лет и позволял в будущем транспортировать другие виды энергоресурсов помимо природного газа. Франция, согласие которой было необходимо для начала строительства, отказалась от проекта по ряду причин. Среди них были дополнительные расходы, слишком долгое создание инфраструктуры, а также противоречие европейской политике постепенного отказа от ископаемого топлива к 2050 году.

Источник: Lenta.ru