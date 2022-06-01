Барселона вошла в топ-3 европейских городов для стартаперов

Уже пятый год подряд каталонская столица входит в тройку лучших городов Европы для стартаперов. По версии Startup Heatmap, Барселона уступает только Лондону и Берлину.

За Барселоной в рейтинге следуют Амстердам, Париж и Лиссабон. Мадрид занимает 11-е место, Малага — 19-е, Валенсия — 33-е, Лас-Пальмас-де-Гран-Канария — 40-е, а Бильбао — 44-е.

Предприниматели ценят в Барселоне хорошее сочетание цен и уровня жизни, доступность всевозможных продуктов и услуг, наличие квалифицированных кадров и прекрасную цифровую экосистему.

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