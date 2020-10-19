Барселона переживает бум магазинов для фриков

В Барселоне — настоящий бум тематических магазинов и торговых точек для представителей фрик-культуры.
Открываются магазины для поклонников сериалов, кинофильмов, книг, комиксов, видеоигр и т.д. «Это не имеет ничего общего с тем, что было три года назад», - говорит Рубен Санчес, генеральный директор REINO de Juguetes. Эта компания управляет подавляющим большинством магазинов в Galerías Malda — торговом центре в Готическом квартале.
Санчес вспоминает, что первым был магазин для фанатов Гарри Поттера. И с тех пор необычные магазинчики открываются один за другим. Сейчас предприниматели поставили перед собой цель — открывать по два магазина в месяц.Темы: Бизнес Барселона