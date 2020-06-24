Банк Испании спрогнозировал грандиозное падение ВВП

Банк Испании полагает, что ВВП страны может сократиться во втором квартале текущего года почти на 22% из-за последствий пандемии коронавируса. Такой прогноз опубликован во вторник в пресс-релизе ЦБ.
"Согласно последним оценкам, сделанным Банком Испании, это сокращение может составить от 16% до 21,8% за квартал", - говорится в документе. "Предварительная оценка Национального института статистики показывает, что ВВП сократился на 5,2% за первые три месяца этого года", - цитирует ТАСС сообщение ЦБ.
Правительство Испании ранее высказывало мнение, что экономический спад в текущем году составит 9,2% из-за последствий пандемии. Уровень безработицы может достигнуть 19%.Темы: Бизнес