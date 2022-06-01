Банк Испании подсчитал, во сколько обойдётся отмена торговли с Россией

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Банк Испании сделал расчеты на случай полного прекращения торговых отношений между Россией и странами Евросоюза.
По оценкам регулятора, в случае тотальной блокады убытки Испании составят 1,8% ВВП на протяжении первого года. А инфляция вырастет на 1,4 пункта. При этом в отчете организации говорится, что Испания пострадает меньше других европейских стран.
Если же будет остановлена только торговля энергоносителями, то экономика Испании пострадает меньше — ВВП уменьшится на 0,8% - 1,4%. А инфляция вырастет на 0,8 - 1,2 пункта.