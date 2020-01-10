Андалусская компания ввела четырёхдневный рабочий день — первая в Испании

Sofware DelSol с офисом в Хаэне ввела для своих сотрудников четырехдневный рабочий день, став первой в Испании компанией с таким графиком работы.
Компания Sofware DelSol занимается разработкой программного обеспечения для малого и среднего бизнеса. Она держится на рынке уже 25 лет, её штат насчитывает 183 сотрудника.
Нововведение было официально утверждено со 2 января. Оно касается всех работников, чьи обязанности не связаны напрямую с общением с клиентами. Такие сотрудники теперь работают с понедельника по четверг. Остальные же отдыхают в субботу, воскресенье и ещё один день недели, который постоянно меняется. Продолжительность рабочего дня не изменилась. Это по-прежнему восемь часов в день.Темы: Бизнес