Агентство S&P ухудшило прогноз рейтинга Испании

Международное агентство S&P Global Ratings изменило на "негативный" со "стабильного" прогноз долгосрочного рейтинга Испании, который был подтвержден на уровне "A".
Краткосрочный рейтинг Испании подтвержден на уровне "A-1", говорится в пресс-релизе агентства, который цитирует «Финмаркет».
"Пандемия коронавируса нанесла тяжелый удар по экономике Испании, - отмечают эксперты S&P. - По нашим оценкам, объем ВВП страны не вернется к уровням 2019 года до 2022 года".
В 2020 году, согласно прогнозу агентства, экономика Испании снизится на 11,3%, а в 2021 году увеличится на 8,2% при условии, что эффективные препараты для лечения COVID-19 или вакцина от коронавируса станут широко доступны не позднее второго полугодия 2021 года.
"Для преодоления негативных последствий COVID-19 правительство Испании представило экстренные бюджетные меры, которые увеличат дефицит бюджета страны примерно до 12% ВВП в 2020 году", - говорится в сообщении S&P.
В агентстве отмечают, что с 2018 года в Испании не утверждался бюджет. Эксперты видят возросшую вероятность достижения осенью этого года политического соглашения для принятия бюджета на 2021 год, с учетом негативного давления, с которым столкнулась экономика страны из-за пандемии.
Тем не менее, вероятность того, что бюджет не будет принят, сохраняется, и экономика может остаться слабой в 2021 и 2022 гг., в связи с чем S&P меняет прогноз рейтингов Испании на "негативный". "Негативный" прогноз отражает наше мнение о том, что принятие в Испании мер в ответ на растущие экономические проблемы может оказаться под угрозой в связи с политической фрагментацией и медленным проведением реформ", - отмечают в S&P.
Другое рейтинговое агентство - Moody's - подтвердило кредитный рейтинг Испании на уровне "Baa1" со "стабильным" прогнозом.
Эксперты Moody's ожидают снижения ВВП Испании на 12,5% в текущем году. При том, что экономика серьезно пострадала в результате пандемии коронавируса, государственные стимулы, а также достигнутый ранее прогресс в восстановлении конкурентоспособности и сокращении макроэкономических дисбалансов должны обеспечить быстрое восстановление экономики в следующем году, отмечают в Moody's.
Кроме того, по словам аналитиков, средства из программы помощи, принятой Евросоюзом, усилят восстановление экономики Испании в ближайшие годы и помогут улучшить ее долгосрочный потенциал.Темы: Бизнес