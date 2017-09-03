Зоопарк Loro Parque на Тенерифе признан лучшим в мире

Портал TripAdvisor присудил зоопарку Loro Parque (Пуэрто-де-ла-Крус, Тенерифе) премию Travellers' Choice 2017, признав его лучшим в мире в своем роде. Как сообщают информационные агентства Испании, эта награда, присвоенная комплексу на основании независимых оценок пользователей платформы, стала очередным признанием наработок его сотрудников в области обучения, сохранения видов и повышения уровня сознательности с точки зрения защиты животных и экосистем. Помимо этого, недавно парк прошел сертификацию организации American Humane, которая подтвердила хороший уровень благосостояния всех обитателей зоопарка, и прошел проверку независимой аудиторской организации Global Spirit.

С 1994 года через фонд Loro Parque Fundación в комплексе реализуется программа по развитию науки и сохранению видов, на которую руководство самого зоопарка, члены клуба его друзей, посетители и организации-партнеры пожертвовали в общей сложности более 17 миллионов евро. Самым выдающимся достижением проекта является спасение от вымирания девяти видов попугаев. Так, численность популяции синегорлых ара за 17 лет работы выросла с 50 до 350 особей, малого гиацинтового ара – с 22 до 1200, а желтоухих попугаев – с 82 до 4 000. Помимо этого, Loro Parque и Loro Parque Fundación реализуют инициативу KAZA по защите африканских львов в трансграничных зонах пяти стран континента. Количество обитающих в природе представителей данного вида за последние 50 лет резко сократилось – со 100 000 до 25 000. В рамках работы в зоопарк недавно были привезены три ангольских льва. Их появление призвано донести до публики важность срочных мер по защите естественных мест обитания этих животных, а также поспособствовать ученым в изучении их характеристик и потребностей.

Зоопарк Loro Parque открылся почти 45 лет назад. Тогда он занимал участок площадью всего 13 000 квадратных метров. Сейчас за счет непрерывного реинвестирования и постоянного усовершенствования с точки зрения благосостояния животных он вырос в комплекс площадью 135 000 квадратных метров, который на сегодняшний день посетили более 47 миллионов гостей.