Забастовки в испанских аэропортах временно отложены

Забастовки во всех испанских аэропортах, которые представители профсоюзов планировали начать уже 15 сентября, временно отложены в свете намеченных на следующую неделю переговоров с руководством.

Впользу проведения акции протеста выступили сотрудники служб парковки автомобилей, обработки багажа, безопасности, IT, торговли и кейтеринга. Забастовка грозила пассажирам неприятными сюрпризами в течение последующих трех месяцев. Профсоюзы согласились отсрочить ее начало в свете продолжающихся переговоров, которые, по всей видимости, движутся в положительную сторону.

Впрочем, первоначальный план может быть реализован в том случае, если управляющей компании AENA не удастся договориться с профсоюзами по поводу коллективного соглашения к концу текущего месяца.

Представитель профессионального объединения CC OO Франсиско Хавьер Касадо предупредил, что в случае отрицательных итогов переговоров забастовки будут организованы к концу октября.