Забастовки в аэропорту Барселоны коснутся 300 тысяч пассажиров

Планы десятков тысяч человек будут нарушены из-за акций протеста сотрудников компаний Ryanair и Iberia. Забастовки в аэропорту Барселоны «Эль-Прат» приходятся на самый загруженный период отпусков – конец июля - начало августа.

По подсчётам газеты La Vanguardia, забастовки бортпроводников ирландского лоукостера и наземного персонала испанской авиалинии коснутся 300 тысяч пассажиров. Некоторые из них всё же смогут улететь в назначенное время, благодаря минимальному уровню предоставления услуг, установленному Министерством развития.

Забастовка сотрудников Iberia может сказаться на выполнении 700 рейсов разных авиакомпаний, следующих через аэропорт каталонской столицы. Она будет проходить в два этапа: 27-28 июля и 3-4 августа. Сотрудники Iberia отвечают в «Эль-Прате» за погрузку, помощь людям с ограниченными физическими возможностями, перевозку товаров и почты, обслуживание трапов и работу с другими компаниями. Она обслуживает авиалинии Air Nostrum, Vueling, Iberia Express, Aer Lingus, а также такие компании как Monarch, El Al, Air Algérie, Egyptair или Evelop.

С другой стороны, отменяется забастовка наземного персонала Управления воздушного транспорта и аэропортов (Aena), намеченная на 29 июля, которая потенциально могла нанести самый заметный ущерб.