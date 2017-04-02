За первые два месяца года Испанию посетили более 8 млн иностранных туристов

За первые два месяца текущего года Испания приняла 8,02 миллиона иностранных туристов, что на 11,3% больше, чем за аналогичный период 2016-го, сообщают информационные агентства со ссылкой на данные туристического опроса Frontur, проведенного Национальным институтом статистики (INE). Средняя продолжительность пребывания зарубежных гостей в стране составила от 3 до 7 ночей.

В феврале страну посетили 4,1 миллиона туристов, что на 11,9% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Основным рынком по-прежнему остается Великобритания (22,4% гостей). За ней следуют Франция и Германия. В целом за первые два месяца количество гостей из Великобритании выросло на 14,6% и составило 1,7 миллиона человек (21,2% от общего числа иностранных гостей), из Франции – на 6,5% (1,1 миллиона человек, 13,3%), а из Германии – на 5,2% (1 миллион человек, 12,5%). Что касается прочих рынков, то еще 5,7% туристов прибыли из Италии, 2,6% - из Швейцарии. В значительной степени выросло число туристов из России (+27%) и США (+26,5%), а также Ирландии (+17,5%). Сократилось количество гостей из скандинавских стран (-0,1%) и Бельгии (-1%).

Среди регионов лидерами по числу принятых иностранных туристов оказались Канарские острова, которые за первые два месяца года посетили 2,37 миллиона человек (+6,9%). Второе место заняла Каталония (1,83 миллиона человек, +2,2%), а третье досталось Андалусии (1,1 миллиона туристов, +16,9%). В Мадриде количество зарубежных гостей выросло на 27,8% и составило 933 456 человек, а в Валенсии – на 25%, до 834 772 человек. На Балеарах эта цифра увеличилась на 1% и достигла отметки в 269 838 человек. В остальных регионах данный показатель вырос на 15,7% и составил 664 085 человек.

В большинстве случаев туристы прибывали в Испанию по воздуху. Популярность железной дороги в этом смысле снизилась на 2,2%, а наземного транспорта – на 4,4%. При этом количество пассажиров, попавших на территорию страны через порты, выросло на 16,2%.

Что касается вариантов размещения, то 5,88 миллионов человек предпочли гостиницы или туристические апартаменты, в то время как 2,13 миллиона туристов остановились в собственном жилье или у друзей и родственников. 73,35% путешественников не стали приобретать готовые туристические пакеты и организовали поездку самостоятельно.