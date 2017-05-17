Всемирный день тапас отпразднуют 15 июня

Этот праздник отмечается уже пятый год подряд в третий четверг июня. Его основная задача - популяризировать на мировом уровне испанскую кухню и еще больше повысить туристическую привлекательность страны.

К празднику готовятся 30 испанских городов. Отели и рестораны готовят специальные меню, а городские власти организуют "маршруты тапас", тематические конкурсы, мастер-классы и т.д.

Вся подробная информация доступна на официальном сайте праздника.

