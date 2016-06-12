Всемирный день тапас отметят 16 июня

Всемирный день тапас отмечается 16 июня по инициативе организации Asociación Saborea España. Из 228 тапас-баров, рекомендуемых путешественникам на портале Booking.com, 221 находится в Испании. Более 170 тысяч пользователей высказались в их пользу и около 83 тысяч из них были из Испании. По данным Министерства туризма, в течение 2015 года Испания приняла более 9,5 млн гастротуристов.