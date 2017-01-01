Власти Таррагоны одобрили план туристического комплекса BCN World

Последняя неделя года стала решающей для проекта BCN World: Территориальная комиссия Таррагоны по вопросам городского планирования одобрила план будущего Развлекательно-туристического центра (CRT), сообщает сайт Idealista. Комплекс будет построен в черте муниципалитетов Вила-сека и Салоу. Согласно сведениям доклада о влиянии проекта на экономику региона, подготовленного университетом Rovira i Virgili (URV), его развитие принесет району от 3,9 до 5,4 миллиарда евро, а также позволит создать 12 000 рабочих мест в период строительства и около 2 000-4 000 – после начала эксплуатации.

По словам советника по вопросам территориального развития Жузепа Руля, инициатива BCN World отражает стремление местной администрации к "инновациям, качеству и борьбе с сезонным характером туризма". По данным URV, появление нового комплекса позволит увеличить предложение в сфере размещения на 22% и повысить общее число туристов на 5 миллионов человек в год. За время свого пребывания каждый из них потратит от 860 до 1 145 евро.

Главный на сегодняшний день вопрос заключается в том, кто будет управлять новым гостинично-развлекательным комплексом. В числе основных претендентов называются кандидатуры Melco, Hard Rock Cafe и каталонской группы компаний Grupo Peralada. В ближайшие три месяца они должны будут представить свои предложения. Таким образом, работы по реализации проекта могут начаться уже летом 2017 года.