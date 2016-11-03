Весь Гауди на одном сайте: в Каталонии запустили масштабный интернет-проект

Впервые все архитектурные работы Антонио Гауди были кропотливо собраны на одном интернет-портале, сообщает La Vanguardia.

Сайт www.portalgaudi.com полностью посвящен великому каталонскому архитектору. Проект был запущен Советом Гауди (Consell Gaudí), чтобы познакомить весь мир с его творчеством.

На сайте можно узнать все о жизни Гауди, посмотреть все его творения, а также узнать часы работы музеев и получить последнюю информацию о мероприятиях, связанных с Гауди.

Пока сайт доступен на испанском, каталанском, английском и французском языках.