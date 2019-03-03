В январе в Испании побывало 4,2 млн туристов

Национальный статистический институт опубликовал данные по туризму за январь 2019 года. В первый месяц года Испанию посетило 4,2 млн туристов из-за рубежа, что на 2,2% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Представленные данные также говорят о том, что расходы туристов достигли 4,689 млрд евро, что на 3,6% выше чем год назад. Среднестатистический турист потратил в стране 1117 евро, на 1,4% больше чем в прошлом году, а средние ежедневные расходы выросли на 5% до 138 евро.

По количеству туристов, посещающих Испанию, лидирует Великобритания. В январе в стране побывало более 807 тысяч британских туристов, на 1% больше в сравнении с 2018 годом. Второе место занимают немцы, число туристических визитов которых приблизилось к 516 тысячам и показало рост в 2,7%. Замыкают тройку лидеров французские туристы, которые, напротив, стали реже ездить в Испанию. Их число сократилось на 8,7% до 446 тысяч. Число туристов из России также уменьшилось на 1,2%.

Главным испанским направлением в январе продолжают оставаться Канарские острова, которые посетило 1,15 млн туристов (27,6%). Тем не менее, в регионе наблюдалось снижение турпотока на 2,1% по сравнению с прошлым годом. В Каталонии число туристов выросло на 5,3% до 910,7 тысяч визитов, в Мадриде – на 9% до 584,4 тысяч.

На Канары также приходится основная доля туристических расходов – 31,2% (1,465 млрд), на Каталонию – 20,1% (944 млн), на Мадрид – 16,5% (772 млн). Больше всего в Испании потратили британцы – 812 млн евро (17,3%). В то же время по средним расходам лидируют туристы из скандинавских стран, которые тратят порядка 1244 евро.

В отелях в этом году останавливается на 4,8% больше туристов, чем в прошлом – 2,6 млн. Это основная категория туристических расходов, которая составляет почти 57%. Также отмечается, что 3,23 млн туристов в январе приехали без турпакета, что на 6,5% больше чем годом ранее.

3,8 млн туристов посетили Испанию в рекреационных целях, на 2,6% больше чем в 2018. При этом деловой туризм вырос на 26,7%. Более 2,5 млн визитов носили экскурсионный характер, то есть туристы приезжали без ночёвки.

Чаще всего иностранцы проводили в Испании от 4 до 7 ночей. Число визитов продолжительностью более двух недель сократилось на 5%.