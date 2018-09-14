В Валенсии популярность туристических апартаментов за два года выросла на 41%

Использование туристического жилья в Валенсийском сообществе выросло за последние два года на 41%, по данным исследования портала по аренде HomeAway и Университета Саламанки.

Эксперты сообщают, что этот тип жилья набирает популярность в регионе, и в прошлом году этим вариантом проживания воспользовались во время 14 млн поездок. К тому же, они считают, что арендное жильё имеет дополнительный положительный экономический эффект, благодаря тому, что туристы, останавливающиеся в апартаментах делают покупки в близлежащих торговых точках.

Из 14 млн поездок с проживанием в туристических апартаментах 5,2 млн приходится на жителей Испании и 8,8 млн – на иностранцев.

Барометр также показал, что средняя продолжительность пребывания в 2017 году среди иностранцев была выше, чем среди испанцев: 10,1 ночей против 6,8.

Кроме того, специалисты говорят о том, что основная масса испанских съёмщиков туристических апартаментов в Валенсийском сообществе – семьи (53%) и пары (32%). Среди иностранцев это соотношение составляет 41% – семьи и 30,5% – пары.

Отмечается, что при выборе отпускного жилья для испанцев основными факторами в равной степени являются цена и расположение, а для иностранных туристов расположение – ключевой фактор.

56% жителей Испании предпочитают снимать жильё в центре. Среди туристов из-за рубежа этот показатель составляет всего 37%. И те, и другие предпочитают останавливаться, в первую очередь, в квартирах (76% испанцев и 51,5% иностранцев), а на втором месте находятся виллы (12% испанцев и 30,5% иностранцев).