В Валенсии к празднику Фальяс построили огромные статуи Трампа

Президент США Дональд Трамп станет главным героем сразу нескольких композиций фальяс в ходе одноименного праздника в Валенсии, сообщают информагентства Испании. Так, в своих творениях его фигуру изобразили мастера Хавьер Альварес и Мануэль Альгарра.

Альварес создал гигантскую куклу-нинот, изображающую Трампа как персонажа, который все уничтожает и отвергает некоторые группы населения, например, мигрантов. Мастер создал образ христианского капитана, персонажа традиционного праздника "Мавры и христиане", стоящего на щите покоренного мавра.

Альгарра, в свою очередь, включил фигуру Трампа в состав композиции "Объятия Мидаса". По его словам, президент США изображен здесь в качестве персонажа, который превращает в стену любой камень, до которого дотрагивается. Эта аллюзия относится к планам Трампа возвести стену на границе с Мексикой. Мастер отметил, что его композиция являет собой галерею персонажей, каждый из которых обладает способностью превращать все, до чего он или она дотрагивается, в нечто иное.

Мэр Валенсии Жоан Рибо, навестивший художников в их мастерских, высоко оценил проделанную ими работу, и особо отметил их креативность.