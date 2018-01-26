В Сьерра-Неваде открыли 6-километровую горнолыжную трассу

Протяжённость новой трассы - 6 км. Под неё был выделен участок склона на внешней стороне трассы El Áquila, от парковки Los Peñones до верхней станции подъёмника Laguna.

На горнолыжном курорте отмечают, что создание новой трассы, в первую очередь, повысит безопасность для катающихся, поскольку одновременное катание на сноубордах, горных и беговых лыжах на одном участке чревато столкновениями и травмами. Кроме того, по мнению администрации, открытие дополнительной трассы должно благоприятно сказаться на развитии Сьерра-Невада и популяризации горнолыжного спорта.

Отныне горные лыжи запрещено использовать на других трассах. Время работы нового участка будет совпадать со временем работы комплекса. В зависимости от состояния трассы, она может быть полностью или частично закрыта.