В Сарагосе открылся первый в Испании музей мумий

В Кинто (Сарагоса) создан первый в Испании Музей мумий, где посетители могут «встретится со смертью лицом к лицу».

Музей создан на базе Церкви Асунсьон, расположенной на главной площади Кинто. Уникальность экспозиции заключается в том, что мумии были обнаружены там же, где они выставляются, а процесс мумификации происходил естественным путём. В 2011 году были обнаружены тела 1061 человека, которые были захоронены в XVIII - XIX веках. 15 из них мистическим образом мумифицировались без человеческого вмешательства. Специалисты связывают это с условиями почвы и стабильным температурным режимом на протяжении всего года. Кроме того, в могилах отлично сохранилась одежда, обувь, украшения и другие предметы, которые также отныне выставлены в музее.

Процесс музеификации церкви, которая сама по себе является историко-культурным памятником, занял около трёх лет, и включал несколько этапов археологических раскопок и работу по консервации.

В музее обещают уникальный и шокирующий опыт, который никого не оставит равнодушным. Сообщается, что за месяц с момента открытия выставку посетили более 1000 человек: от археологов до интересующихся потусторонними мирами.

Музей работает с пятницы по воскресенье. Билет стоит 5-7 евро, есть возможность заказать экскурсию.