В отелях Lopesan будет работать робот-гуманоид

Lopesan Hotel Group стала первой сетью отелей в Испании, где для общения с постояльцами будет использоваться робот-гуманоид.

Робот по имени Пеппер произведён в Японии. Машины этой серии, запущенной в 2014 году, обладают способностью общаться и распознавать человеческие эмоции.

Высота робота – 120 см. Он оборудован сенсорным экраном и 3D-камерой и имеет доступ в интернет для поиска решений по запросу клиента.

Робот может выполнять функцию рецепциониста или промоутера, а также может заменить информационно-справочный пункт.

С приобретением аппарата гостиничная сеть запустила конкурс «Think in Innovation LITE», в рамках которого сотрудники отелей Lopesan могут внести свои предложения по применению робота. Кроме того, отель выберет разработчиков и программистов, которые могли бы в кратчайший срок воплотить в жизнь лучшие из предложенных идей. Результаты этого конкурса будут представлены 17 ноября в отеле Lopesan Baobab Resort на Гран-Канарии.