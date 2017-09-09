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          Новости Испании » Новости » Туризм » В нескольких музеях Барселоны проходят забастовки

          В нескольких музеях Барселоны проходят забастовки

          13:00 09.09.2017

          В четверг, 8 сентября, начался новый виток забастовки музейных работников, которая внесла свои коррективы в режим работы десятка культурных центров в Барселоне. Профсоюзное объединение SUT призвало сотрудников компании Serveis Educatius Ciut'Art приостановить работу в музеях в знак недовольства условиями труда.

          В связи с забастовкой четыре музея закрыли все свои экспозиции, ещё пять учреждений были закрыты частично, передаёт La Vanguardia. Как сообщили в Институте культуры Барселоны, Фонд Антони Тапиеса был закрыт полностью, а в Центре изобразительного искусства Ла-Виррейна на работу вышли лишь два человека. В Фонде Миро, ввиду отсутствия сотрудников,  нельзя было попасть на экспозиции, однако библиотека, книжный магазин и кафе были открыты. В Disseny Hub работал лишь бар и временная выставка, посвящённая Дэвиду Боуи, проведением которой занимается независимая компания.

          Музей современного искусства (Macba) открыл свои двери для клиентов бесплатно. Частично принимают посетителей Исторический архив, где, как и в Macba, забастовка длится уже две недели, и монастырь Педральбес. Центр современной культуры Барселоны (Cccb) работает в обычном режиме, за исключением службы бронирования групповых экскурсий. Музей музыки – единственное учреждение, на которое забастовка не повлияла, несмотря на то, что здесь также работают сотрудники Serveis Educatius Ciut'Art,.

          Темы: Туризм  Барселона

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