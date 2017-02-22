В национальном парке Пикос-де-Эуропа восстановят исчезнувшее озеро

Горное озеро Андара, обмелевшее в начале прошлого века, в 2018 году будет восстановлено, сообщают испанские СМИ. Озеро находится в национальном парке Пикос-де-Эуропа.

Озеро Андара обмелело из-за активной добычи свинца и цинка, которая здесь когда-то велась. В результате взрывов горных пород на дне образовались трещины, в которые и ушла вода.

Научная группа, в которую вошли сотрудники Университета Овьедо, исследовала высохшее озеро и разработала план его восстановления. Сначала будут обнаружены все трещины, через которые уходит вода. Затем будут проведены гидроизоляционные работы. После этого озеро быстро наполнится водой, уверены ученые - недостатка в ней в этих местах не наблюдается.