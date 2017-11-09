В метро Валенсии пройдет двухмесячная забастовка

Забастовки в метро Валенсии будут продолжаться на протяжении двух месяцев с перерывами. Профсоюзы объявили, что работа общественного транспорта будет приостанавливаться с 14 ноября 2017 года по 12 января 2018 года.

По данным испанских СМИ, уже на следующей неделе работа метро будет приостановлена во вторник, 14 ноября, и в четверг, 16 ноября, с 13:30 до 15:30, а также в воскресенье, 19 ноября, с 07:00 до 09:00 и с 13:00 до 15:00. Забастовки коснутся метро и трамваев в Валенсии, а также трамвайной линии в Аликанте.

В понедельник в валенсийском метро прошла 24-часовая забастовка, что привело к большому скоплению людей на платформах и задержкам поездов.

Профсоюзы SIF, UGT, CCCOO и SCF обвиняют руководство железнодорожной компании FGV в безучастности при подготовке Закона Валенсии о безопасности на железных дорогах, который разрабатывается местным парламентом. А также в том, что оно отказалось вести переговоры по вопросу обеспечения безопасных условий труда для работников, что, по мнению представителей объединений, отражается на безопасности пассажирских перевозок в целом. В частности, работники метрополитена недовольны проведением подготовки, инструктажей и медицинских осмотров, а также установленными правилами трудовой дисциплины.