В Марбелье открылись два собачьих пляжа

В Марбелье открылись два новых пляжа, которые можно посещать с собаками. Правительство Андалусии постановило выделить под эти цели два участка побережья в Эль-Пинильо и Вентура-дель-Мар.

Советник по вопросам устойчивого развития Мигель Диас отметил, что пляжи, где допустимо присутствие домашних любимцев, оборудованы в наименее людных районах. «Зоны, доступные для посещений с собаками, не пересекаются с местами отдыха тех, кто хочет просто расслабиться на солнце», - подчеркнул Диас.

По его словам, соответствующее решение было принято по просьбе местных жителей. Советник также добавил, что животные должны иметь необходимые прививки, а хозяева обязаны убирать за ними.