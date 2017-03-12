В мае в Испании пройдет ночная регата

В мае в Испании состоится ночная регата Regata Nocturna Metromar, организованная при поддержке яхт-клубов городов Ла-Амполья, Беникарло и Камбрильс. Как сообщает издание Expansión, в этом году она состоится уже в одиннадцатый раз. В этом году ее участников ждет ряд важных нововведений.

До этого момента регата проводилась между Беникарло и Камбрильсом на расстояние в 40,5 миль. На этот раз список точек на маршруте пополнился яхт-клубом Камбрильса. Таким образом, соревнования в рамках мероприятия пройдут на двух направлениях, северном (Norte) и южном (Sur), которые соединят Камбрильс и Беникарло с Ла-Ампольей.

В регате примут участие команды, состоящие из двух яхт, которым предстоит представить различные клубы. При подсчете времени будут учитываться результаты обоих судов. Победителем станет команда, преодолевшая установленное расстояние за самый короткий срок.

Нынешние испытания станут первыми в своем роде для Испании. Клубу-победителю достанется ценный приз в виде материалов от производителя Vanguard. В число прочих спонсоров также вошли Martín Códax, Raymarine, Baitra и Navionics. Максимальное число яхт ограничено отметкой в 20 судов на каждом из направлений.

Период записи на участие в регате уже начался. Яхт-клуб Камбрильса на соревнованиях представит команда, состоящая из судов Judel Vrolijk 37 Mondelona II спортсмена Рамона Канельяса, действующего чемпиона южной Каталонии, и Tumbau Энрике Гаскона, обладателя второго места в этом же зачете.