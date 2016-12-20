В мадридском ресторане появилось меню "антибрекзит"

Один из мадридских ресторанов остроумно прошелся по больной для многих британцев теме, включив в свой ассортимент "меню антибрекзит". Блюда приготовлены из продуктов, поставляемых из девяти европейских стран, и призвано показать сторонникам независимости Великобритании, чего они лишатся. Владелец популярного среди туристов и экспатов заведения Metro Bistro Матиас Смит надеется продемонстрировать британцам, от чего они отказались.
"Меню антибрекзит" включает в себя блюда и напитки из Франции, Италии, Норвегии, Испании, Германии, Португалии и Швеции. Впрочем, десерт в него включен британский: подобным образом Смит хочет показать жителям Великобритании, что в Европе они по-прежнему остаются желанными.Темы: Туризм Мадрид